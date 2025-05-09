Рябков: без изменений политики США нет перспектив сохранения СНВ-3

Россия считает, что никаких перспектив сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не будет, если не произойдет кардинальных изменений к лучшему в политике США на российском направлении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.