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Рябков: без изменений политики США нет перспектив сохранения СНВ-3

Рябков: без изменений политики США нет перспектив сохранения СНВ-3

Россия считает, что никаких перспектив сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не будет, если не произойдет кардинальных изменений к лучшему в политике США на российском направлении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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