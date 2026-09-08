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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саша Везенков: «У нас с Уолкапом была особая химия. Он мог найти меня с закрытыми глазами»

Форвард « Олимпиакоса » Саша Везенков высказался об уходе защитника Томаса Уолкапа в «Дубай». «Если начать с баскетбольной стороны, то правда в том, что Томас мог найти меня с закрытыми глазами.

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