Зеркальные инсталляции от «ВКонтакте» появились в Петрозаводске

Петрозаводчане смогут отреставрировать черно-белые снимки, наведя камеру телефона на стелу На Театральной площади и вблизи Дворца торжественных церемоний в карельской столице установили зеркальные инсталляции от «ВКонтакте».
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