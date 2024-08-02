Александр Бастрыкин требует повторного доклада о расселении аварийного дома в Чите

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального ведомства предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с расселением аварийного дома на улице Красной Звезды.
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