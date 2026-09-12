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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заболотный о матчах «Зенита» в ЛЕ: «Какой-то мужик кинул пиво в меня и крикнул: «Бам, крыса!»

Экс-нападающий сборной России, « Спартака », ЦСКА и « Зенита » Антон Заболотный рассказал о матчах в Лиге Европы .

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