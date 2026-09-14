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Крымская газета

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Юрист назвал главный признак мошенничества при сборе средств

Юрист назвал главный признак мошенничества при сборе средств

Один из главных признаков мошенничества со сбором средств — куда предлагают перевести деньги. Об этомРИАМО сообщил адвокат Антон Ключко.

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