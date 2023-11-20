Почему 3200 лет назад все великие цивилизации древности разом потерпели крах и исчезли

Одиссей О, хоспадя!!!! Как пейсатели накручивают себе контент!!! Да погуглите тему "Катастрофа бронзового века" - и все станет понятно. Даже откуда появились эти самые народы моря. Всем удачи!!

ЛС Легендарный Севастополь Сейчас никакой гугел не авторитет. Езжайте в незалежную и там вам докажут почему развалились древние цивилизации. А пришли в упадок , потому что не хотели размовляты на мове.