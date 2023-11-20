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TRENDYMEN

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Почему 3200 лет назад все великие цивилизации древности разом потерпели крах и исчезли

Почему 3200 лет назад все великие цивилизации древности разом потерпели крах и исчезли

Несколько столетий до нашей эры великие цивилизации тесно переплелись на картине мировой истории, охватывая всю планету.

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Комментарии
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Одиссей
О, хоспадя!!!! Как пейсатели накручивают себе контент!!! Да погуглите тему &quot;Катастрофа бронзового века&quot; - и все станет понятно. Даже откуда появились эти самые народы моря. Всем удачи!!
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9 час.
ЛС
Легендарный Севастополь
Сейчас никакой гугел не авторитет. Езжайте в незалежную и там вам докажут почему развалились древние цивилизации. А пришли в упадок , потому что не хотели размовляты на мове.
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8 час.
Одиссей
Ну, тут дискуссия не получится: мне еще при позднем СССР попалась книжонка, где доказывалось, что Христос - чистокровный укр. 🤣 Но я-то пытаюсь придерживаться темы!
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8 час.

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