США ТОЛКАЮТ ВСУ В «БОЛЕЕ АГРЕССИВНОЕ ЗИМНЕЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ»

С начала военных действий на Ближнем Востоке поставки снарядов на Украину сократились на треть. «Во время неожиданной поездки в украинскую столицу министр обороны США Ллойд Остин объявил, что украинские войска в зимние месяцы должны стать ещё более агрессивными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии