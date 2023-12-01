США ТОЛКАЮТ ВСУ В «БОЛЕЕ АГРЕССИВНОЕ ЗИМНЕЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ»

С начала военных действий на Ближнем Востоке поставки снарядов на Украину сократились на треть. «Во время неожиданной поездки в украинскую столицу министр обороны США Ллойд Остин объявил, что украинские войска в зимние месяцы должны стать ещё более агрессивными.