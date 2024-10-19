Туристы в Таиланде откроют для себя новый остров для отдыха после восстановления его экологии

Тайский остров Лаолианг вновь открыл свои двери для туристов после нескольких месяцев закрытия. Этот популярный курорт был закрыт для восстановления своего уникального подводного мира, который привлекает любителей подводного плавания с маской и трубкой и исследователей подводных экосистем.
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