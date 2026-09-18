НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК МВД НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЛИ: ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ ПО ДЕЛУ О КРАЖЕ БЕНЗИНА

Новый главный хозяйственник МВД Геннадий Пешков занял должность 10 сентября, а спустя шесть дней оказался в СИЗО.
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