Теннисистка из РФ Калинская обыграла вышла в финал турнира в Дубае

Schreyer via www.imago-images.de / www.imago-images.de Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае, обыграв первую ракетку мира Игу Свентек из Польши.
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