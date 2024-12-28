Дыхание координирует ритмы мозга для закрепления памяти во время сна

Подобно тому, как дирижер организует различные инструменты в оркестре для создания симфонии, дыхание координирует мозговые волны гиппокампа для укрепления памяти во время сна, сообщается в новом исследовании Северо-Западного медицинского центра.
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