FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Положите на лед и пришейте к его заднице!Петарда оторвала ...
  • Eduard
    Как таких дебилов родители воспитывают?Петарда оторвала ...
  • Eduard
    Дегенерат думал на футкорте ихвзрывать надо?Теперь до пенсии запомнит тупые поступки!Петарда оторвала ...

Дыхание координирует ритмы мозга для закрепления памяти во время сна

Дыхание координирует ритмы мозга для закрепления памяти во время сна

Подобно тому, как дирижер организует различные инструменты в оркестре для создания симфонии, дыхание координирует мозговые волны гиппокампа для укрепления памяти во время сна, сообщается в новом исследовании Северо-Западного медицинского центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх