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Прием заявок на грантовые конкурсы молодежных проектов Севастополя продлен до 22 октября!

Прием заявок на грантовые конкурсы молодежных проектов Севастополя продлен до 22 октября!

Прием заявок на грантовые конкурсы молодежных проектов Севастополя продлен до 22 октября! Не упустите шанс выиграть 100, 150 или 200 тысяч рублей на воплощение своих идей в сфере профориентации, молодежного предпринимательства, помощи молодым семьям, развития сферы молодежных медиа или популяризации спорта.

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