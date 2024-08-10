Глава Рыльского района рассказал о мерах безопасности для местных жителей

Жители приграничного города Рыльск и близлежащих сел в Курской области, где в последние дни наблюдается напряженная обстановка из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вправе самостоятельно принять решение о эвакуации в пункты временного размещения (ПВР).