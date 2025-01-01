Французы признали: требования России разумны. Никаких миротворцев НАТО на Украине!

3960 прочтений 2 дня назад Оглавление США запускают программу помощи в сфере обороны на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия против размещения миротворцев на Украине 15 лет тюрьмы за сотрудничество с Россией Байден выделил прощальный пакет помощи Украине, пишет Le Figaro.