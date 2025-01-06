"У противника визг": Чудо-РЭБ не справилась с русскими. Специальное видео для паникёров

Когда накат противника в Курской области в воскресенье, 5 января, только развивался, ряд военных экспертов стали сообщать, что враг сумел подтащить такую систему РЭБ к нашим позициям, что теперь "ничего не летает".
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