Минюст РФ включил ЛГБТ* в перечень запрещённых и ликвидированных

Решение направлено на «защиту традиционных ценностей и стабильности общества». Министерство юстиции России внесло в перечень запрещённых и ликвидированных организаций международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения по решению Верховного Суда, следует из соответствующего ведомственного перечня.