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Наш уютный дом

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Мягкий грильяж в домашних условиях

Мягкий грильяж в домашних условиях

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Что может быть полезнее и лучше домашних конфет? Предлагаю вам на праздники приготовить в домашних условиях замечательные, очень вкусные конфеты - мягкий грильяж из грецких орехов.

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