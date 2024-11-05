Apple предлагает миллионы долларов за снятие запрета с продаж iPhone 16 в Индонезии

Компания Apple предложила инвестировать почти 10 миллионов долларов в производство в Индонезии, поскольку компания стремится добиться снятия запрета на продажу своей последней модели iPhone в этой стране.
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