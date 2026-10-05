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МОСИНФОРМ

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Ученики столичных школ искусств осваивают архитектурное направление

Ученики столичных школ искусств осваивают архитектурное направление

Более 1,5 тысячи учеников московских детских школ искусств осваивают архитектуру. За время работы этого направления его выпускниками стали свыше пяти тысяч ребят.

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