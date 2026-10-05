Ученики столичных школ искусств осваивают архитектурное направление

Более 1,5 тысячи учеников московских детских школ искусств осваивают архитектуру. За время работы этого направления его выпускниками стали свыше пяти тысяч ребят.
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