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ЛЕТО, СССР и беззаботное ДЕТСТВО на картинах советских и российских художников...

ЛЕТО, СССР и беззаботное ДЕТСТВО на картинах советских и российских художников...

Художник Баскаков Николай Николаевич / СССР, Россия, 1918 - 1993 / «Васильковое поле» Все проходит, и это чрезвычайно дождливое ЛЕТО тоже вскоре пройдет, но как и полагается - ничего не исчезает бесследно.

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