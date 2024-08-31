Американская администрация президента Джо Байдена решила отказаться от отправки на Украину своего гражданского персонала для обслуживания истребителей F-16.
WSJ: США боятся отправлять персонал на Украину для обслуживания F-16
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Svetlana Kuzmina
"Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности". Думаю, что Администрации пришлось сделать такое заявление, потому как желающих поехать на Украину не нашлось.
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