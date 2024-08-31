Svetlana Kuzmina

"Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности". Думаю, что Администрации пришлось сделать такое заявление, потому как желающих поехать на Украину не нашлось.