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WSJ: США боятся отправлять персонал на Украину для обслуживания F-16

WSJ: США боятся отправлять персонал на Украину для обслуживания F-16

Американская администрация президента Джо Байдена решила отказаться от отправки на Украину своего гражданского персонала для обслуживания истребителей F-16.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности&quot;.                         Думаю, что Администрации пришлось сделать такое заявление, потому как желающих поехать на Украину не нашлось.
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