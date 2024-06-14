Ну что, постояли вчера в километровых очередях, чтобы купить «100 долларов в одни руки» по двести рублей за усопшего енота? Или хватило выдержки пополам со здравым смыслом, сразу за гречкой, новым телевизором да мешком сахара побежать? Да, новость в День России пришла горячая, поздравили так поздравили добрых русских людей наши заклятые партнёры.
«Агенты Путина» в американском Минфине
Комментарии
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сергей шмельков
с 50х годов мы строим новый мир а они суки живут лучше
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15 час.
Валерий Фоменков
Только один вопрос. Ну почему этим идиотам продавали доллар по такой низкой цене - 200 руб. Неужели нельзя было продавать по 1000 руб. или по 2000 руб., а всю прибыль - строго в бюджет России? Не могут работать с дебилами такие же дебилы выпускники ВШЭ!
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13 час.
М
ММ
Народ наш точно решил, что торговые сети клубнику в Краснодаре за доллары покупают 😅
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12 час.
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