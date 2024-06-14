«Агенты Путина» в американском Минфине

Валерий Фоменков

Только один вопрос. Ну почему этим идиотам продавали доллар по такой низкой цене - 200 руб. Неужели нельзя было продавать по 1000 руб. или по 2000 руб., а всю прибыль - строго в бюджет России? Не могут работать с дебилами такие же дебилы выпускники ВШЭ!