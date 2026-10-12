Киев, погрузившийся на днях в тотальный блэкаут, ждут еще большие испытания. И произойдет это уже в ближайшее время.
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Надо уничтожить все 7 мостов киева!
Не нужно допускать вывода укрских предприятий в Польшу, разваливайте их по ходу движения, так будет веселее