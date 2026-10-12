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Позитив для оптимистов

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«Осталось несколько недель»: названы последствия новых ударов по Киеву

«Осталось несколько недель»: названы последствия новых ударов по Киеву

Киев, погрузившийся на днях в тотальный блэкаут, ждут еще большие испытания. И произойдет это уже в ближайшее время.

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