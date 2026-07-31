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Нижегородская правда

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49 ветеранов СВО прошли программу «Герои. Нижегородская область»

49 ветеранов СВО прошли программу «Герои. Нижегородская область»

В КФУ завершилась образовательная программа «Герои. Нижегородская область». Проект направлен на интеграцию и трудоустройство ветеранов СВО в систему госуправления, рассказал в своих соцсетях глава региона Глеб Никитин.

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