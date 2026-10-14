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Пятый канал

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Сбившему актрису Ксению Добромилову мотоциклисту вынесли приговор

Сбившему актрису Ксению Добромилову мотоциклисту вынесли приговор

Мотоциклиста Максима Завирюху, насмерть сбившего актрису Ксению Добромилову, приговорили к полутора годам принудительных работ.

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