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Угнавший украинский танк экс-солдат ВСУ подал документы на гражданство России

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который в мае 2024 года перешел на сторону России на танке Т-64, подал документы на получение российского гражданства, сообщает 19 июня ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой Народной Республики.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я даю согласие на получение гражданства России Максимом Лихачевым. ЗАСЛУЖИЛ!!
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14 час.

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