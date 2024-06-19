Угнавший украинский танк экс-солдат ВСУ подал документы на гражданство России

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который в мае 2024 года перешел на сторону России на танке Т-64, подал документы на получение российского гражданства, сообщает 19 июня ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой Народной Республики.
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