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Пушилин: власти Украины преподносят удар по Крымскому мосту как национальное достижение и возводят в культ

Пушилин: власти Украины преподносят удар по Крымскому мосту как национальное достижение и возводят в культ

Киевские власти преподносят произошедший удар по Крымскому мосту в качестве национального достижения и возводят в культ.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Это не только &quot;национальное достижение&quot; Руины, но и Путина, который на словах вроде бы противник укро-фашистов, а фактически относится к ним бережно и терпеливо. Иначе бы ещё 24.02.22. была команда об ликвидации тоннелей, мостов и укро-фашистской банды в Куёве. Наверное ему приятно быть пособником террористов?
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