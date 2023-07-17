Пушилин: власти Украины преподносят удар по Крымскому мосту как национальное достижение и возводят в культ

АС

Алексей Сафронов

Это не только "национальное достижение" Руины, но и Путина, который на словах вроде бы противник укро-фашистов, а фактически относится к ним бережно и терпеливо. Иначе бы ещё 24.02.22. была команда об ликвидации тоннелей, мостов и укро-фашистской банды в Куёве. Наверное ему приятно быть пособником террористов?