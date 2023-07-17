Пушилин: власти Украины преподносят удар по Крымскому мосту как национальное достижение и возводят в культ
Киевские власти преподносят произошедший удар по Крымскому мосту в качестве национального достижения и возводят в культ.
Комментарии
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Это не только "национальное достижение" Руины, но и Путина, который на словах вроде бы противник укро-фашистов, а фактически относится к ним бережно и терпеливо. Иначе бы ещё 24.02.22. была команда об ликвидации тоннелей, мостов и укро-фашистской банды в Куёве. Наверное ему приятно быть пособником террористов?
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