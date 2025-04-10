Аналитик TSN Баттон считает, что Хеллибак должен получить «Харт»: «Редчайший случай, что он делает в этом сезоне. Коннор входит в списки самых ценных и лучших хоккеистов»

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне вратарь «Виннипега» провел 60 матчей, одержал 45 побед, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,4% бросков.