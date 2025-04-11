Анастасия Заворотнюк стала ангелом-хранителем внука в день рождения

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала маме подарок на день рождения. В сердцах поклонников и близких 3 апреля навсегда останется днем рождения блистательной актрисы Анастасии Заворотнюк, которой исполнилось бы 54 года.
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