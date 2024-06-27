Новый владелец ТЦ «Дирижабль» рассматривает возможность его реконструкции

Новый собственник екатеринбургского ТЦ «Дирижабль» рассматривает возможность его реконструкции. Компания «Атлас девелопмент» видит потенциал в объекте, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу девелопера.
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