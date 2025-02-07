Суд решил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову, убившего сожительницу

Он также получит мобильные телефоны и системный блок Октябрьский районный суд Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, который был признан виновным в убийстве сожительницы — аспирантки СПбГУ, пишет ТАСС.
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