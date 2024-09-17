В России произошел всплеск популярности семейного обучения и онлайн-школ

Альтернативные методы получения среднего образования становятся все более популярными в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Московского городского педагогического университета (МГПУ).
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