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В России произошел всплеск популярности семейного обучения и онлайн-школ

В России произошел всплеск популярности семейного обучения и онлайн-школ

Альтернативные методы получения среднего образования становятся все более популярными в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Московского городского педагогического университета (МГПУ).

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