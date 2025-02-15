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Мода и Шоу-бизнес

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Волочкова не спешит дарить дочери элитную квартиру, но со свадьбой поможет

Волочкова не спешит дарить дочери элитную квартиру, но со свадьбой поможет

Балерина Анастасия Волочкова поделилась некоторыми нюансами жизни своей 19-летней дочери Ариадны. До 2023 года она самостоятельно воспитывала наследницу, ни в чем ей не отказывая и приучая к роскошной жизни — загородный дом Волочковой напоминает дворец.

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