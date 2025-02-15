Волочкова не спешит дарить дочери элитную квартиру, но со свадьбой поможет

Балерина Анастасия Волочкова поделилась некоторыми нюансами жизни своей 19-летней дочери Ариадны. До 2023 года она самостоятельно воспитывала наследницу, ни в чем ей не отказывая и приучая к роскошной жизни — загородный дом Волочковой напоминает дворец.