Маск одобрил идею губернатора Техаса защищать границу без Байдена

Миллиардер из США Илон Маск одобрительно высказался о недавнем заявлении губернатора штата Техас Грега Эбботта, который пообещал собственными силами защитить американо-мексиканскую границу, если глава страны Джо Байден ничего не предпримет в этом отношении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии