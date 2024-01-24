Маск одобрил идею губернатора Техаса защищать границу без Байдена

Миллиардер из США Илон Маск одобрительно высказался о недавнем заявлении губернатора штата Техас Грега Эбботта, который пообещал собственными силами защитить американо-мексиканскую границу, если глава страны Джо Байден ничего не предпримет в этом отношении.