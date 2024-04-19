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NBC: Израиль оценивает эффективность ударов по Ирану

NBC: Израиль оценивает эффективность ударов по Ирану

Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану. «Израиль нанёс ограниченный военный удар по Ирану и оценивает его эффективность и нанесённый им ущерб», — сообщил NBC News источник, знакомый с ситуацией.

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