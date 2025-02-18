Конфликты и эмоциональные всплески: лунный календарь на февраль 2025 советует быть осторожным в эти даты Алёна ЮрьеваФевраль 2025 года проходит под влиянием убывающей Луны, которая сменяет последнее зимнее полнолуние.
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