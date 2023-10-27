«Умер» мотор: взять контрактный или на капремонт?

Читатель «За рулем» хочет узнать: — В каких случаях покупка контрактного мотора предпочтительнее капремонта?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор:– Качественный капитальный ремонт обходится вдвое-втрое дороже, чем контрактный мотор.
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