"Полтачки всмятку": жесткое ночное ДТП в центре Владивостока - видео

Жители Владивостока поделились кадрами жесткого ночного ДТП, которое произошло в центре города. Как отмечают очевидцы, авария случилась в районе улицы Светланской, здесь произошло очень сильное столкновение двух легковых автомобилей.
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