"Полтачки всмятку": жесткое ночное ДТП в центре Владивостока - видео

"Полтачки всмятку": жесткое ночное ДТП в центре Владивостока - видео

Жители Владивостока поделились кадрами жесткого ночного ДТП, которое произошло в центре города. Как отмечают очевидцы, авария случилась в районе улицы Светланской, здесь произошло очень сильное столкновение двух легковых автомобилей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх