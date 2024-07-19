«Матч ТВ» забрал Ла Лигу, Аргентина и Франция кидают друг другу претензии, «сборные отелей» – соперники России, 15 россиян едут на Олимпиаду, топ-трансфер «МЮ» и другие новости

1. «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать Ла Лигу и другие турниры Испании ближайшие 7 лет. Больше всех обрадовались Станислав Минин и Константин Генич.
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