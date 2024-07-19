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Не только о футболе

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«Матч ТВ» забрал Ла Лигу, Аргентина и Франция кидают друг другу претензии, «сборные отелей» – соперники России, 15 россиян едут на Олимпиаду, топ-трансфер «МЮ» и другие новости

«Матч ТВ» забрал Ла Лигу, Аргентина и Франция кидают друг другу претензии, «сборные отелей» – соперники России, 15 россиян едут на Олимпиаду, топ-трансфер «МЮ» и другие новости

1. «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать Ла Лигу и другие турниры Испании ближайшие 7 лет. Больше всех обрадовались Станислав Минин и Константин Генич.

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Комментарии
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Лена Мисько
А потом еще искренне удивляются: почему их все не любят?
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Не верь. Если бы сильно огорчились, Круга бы хлопнули. Безработных спецов как грязи. За 500 бакинских любого уделают. Зенит не марается
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Лето и арбалеты Щас вагнера подъедут
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