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Русская весна

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«Ланцет» уничтожил американскую РСЗО HIMARS под Красным Лиманом (ВИДЕО)

«Ланцет» уничтожил американскую РСЗО HIMARS под Красным Лиманом (ВИДЕО)

В двух километрах от города Красный Лиман в ночное время суток барражирующим боеприпасом уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS.

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