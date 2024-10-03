В Кронштадте первая атомная подлодка СССР приняла на борт 100 тысяч посетителей

Сто тысяч человек побывало внутри субмарины АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» с того момента, как девять месяцев назад она открылась для посетителей в качестве центрального экспоната Музея военно-морской славы в Кронштадте.
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