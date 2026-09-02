GOLD - long plan Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD - long plan after such big drop we had significat sellers absorbtion at 4332 - 4340 area big chacne for some pullback while price is above daily vwap - there area big chance for local rise toward LVN ask (imbalance) also swing vwap is there big chance to test it best cofirmation for long is some volume absiorbtion .