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GOLD - long plan

GOLD - long plan

GOLD - long plan Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD - long plan after such big drop we had significat sellers absorbtion at 4332 - 4340 area big chacne for some pullback while price is above daily vwap - there area big chance for local rise toward LVN ask (imbalance) also swing vwap is there big chance to test it best cofirmation for long is some volume absiorbtion .

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