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Царьград

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Россия нашла новых инвесторов на все 13 автозаводов, покинутых иностранцами

Россия нашла новых инвесторов на все 13 автозаводов, покинутых иностранцами

Русские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые после ухода зарубежных компаний остались без прежних владельцев.

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