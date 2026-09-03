Россия нашла новых инвесторов на все 13 автозаводов, покинутых иностранцами

Русские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые после ухода зарубежных компаний остались без прежних владельцев.
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