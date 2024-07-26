Халактырский пляж стал предметом обсуждения в программе «Разъясняем.Камчатка»

В новом сезоне программы «Разъясняем.Камчатка», который стартовал в регионе, обсуждены ключевые вопросы развития туристической отрасли, включая популярный среди местных жителей и любителей активного отдыха Халактырский пляж.
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