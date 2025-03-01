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Свежие комментарии

  • Татьяна Бушмелева
    А что министерство образования? Там образованием детей им кто-то запретил заниматься? В общем ещё она профанация. М...Татьяна Велес при...

"Весна, мечты, конфеты и букеты": выставка, которую нельзя пропустить

"Весна, мечты, конфеты и букеты": выставка, которую нельзя пропустить

Весна – это не просто смена времени года, это время пробуждения, возрождения и новых надежд! Природа стряхивает с себя оковы зимнего сна, наполняясь яркими красками, звонкими трелями птиц и свежим ароматом пробуждающейся зелени.

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