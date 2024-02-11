Чемпион ОИ Кожевников считает, что шесть команд поборются за Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью "Газете.Ru" заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) шесть команд способны навязать друг другу борьбу за Кубок Гагарина - 2024.
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