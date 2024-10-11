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Не только о футболе

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  • сергей озеров
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Надаль заканчивает карьеру, очередное поражение СКА, Чеферин осудил угрозы забастовок, сенсационный фэйл Англии, «Зенит» выиграл суд у «Барселоны», 800 передач Малкина и другие новости

Надаль заканчивает карьеру, очередное поражение СКА, Чеферин осудил угрозы забастовок, сенсационный фэйл Англии, «Зенит» выиграл суд у «Барселоны», 800 передач Малкина и другие новости

1. Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру после ноябрьского Кубка Дэвиса. Слова поддержки и благодарности испанцу выразили Криштиану Роналду, Карлос Алькарас, мадридский «Реал» и другие.

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Комментарии
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сергей озеров
Объясни,КУАТ,почему жаль тебе.Ему 56 лет и он только сейчас нашел в свой голове мысль,а не пойти ли постажироваться в Спартаке.Для чего? Он обычный фигляр и только.
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12 час.
КУАТ
Он много высказывался на футбольную тему, мнил из себя знатока. Была бы непосредственная возможность хоть как-то показать, кто он. А вдруг бы у него получилось? Ведь &quot;чудеса случаются&quot;.
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12 час.
сергей озеров
Ну понятно,в чудеса веришь.Видимо,ты не смотрел наш спортивный канал &quot;матч тв&quot;(исключительно с маленькой буквы). Так вот,там столько футбольных сказочников-рассказчиков,что в глазах темнеет,среди них и Мостовой обитал,а может и сейчас еще на балансе.И вот,ни у кого там не получилось,там отстойник для безработных бывших тренеров.
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3 час.

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