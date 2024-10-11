Надаль заканчивает карьеру, очередное поражение СКА, Чеферин осудил угрозы забастовок, сенсационный фэйл Англии, «Зенит» выиграл суд у «Барселоны», 800 передач Малкина и другие новости

1. Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру после ноябрьского Кубка Дэвиса. Слова поддержки и благодарности испанцу выразили Криштиану Роналду, Карлос Алькарас, мадридский «Реал» и другие.
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