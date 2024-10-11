Надаль заканчивает карьеру, очередное поражение СКА, Чеферин осудил угрозы забастовок, сенсационный фэйл Англии, «Зенит» выиграл суд у «Барселоны», 800 передач Малкина и другие новости

сергей озеров Объясни,КУАТ,почему жаль тебе.Ему 56 лет и он только сейчас нашел в свой голове мысль,а не пойти ли постажироваться в Спартаке.Для чего? Он обычный фигляр и только.

КУАТ Он много высказывался на футбольную тему, мнил из себя знатока. Была бы непосредственная возможность хоть как-то показать, кто он. А вдруг бы у него получилось? Ведь "чудеса случаются".