Граждан России ждет шестидневная рабочая неделя

Рабочая неделя, которая начнется 28 октября, продлится шесть дней — до субботы 2 ноября включительно, такое решение было принято Госдумой год назад и опубликовано пресс-службой органа в производственном календаре на 2024 год, 14 октября сообщает ИА Красная Весна.