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Жительница освобожденной Ольховатки полтора года прятала ребенка от ВСУ

Жительница освобожденной Ольховатки полтора года прятала ребенка от ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева Жители освобожденной российскими войсками Ольховатки Харьковской области были вынуждены прятать своих детей от боевиков ВСУ, чтобы их не отобрали и не увезли.

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